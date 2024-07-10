Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah ile kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için 6-7 Temmuz'da çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 2 pompalı tüfek, 4 kartuş ve 76 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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