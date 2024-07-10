Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 2 pompalı tüfek, 4 kartuş ve 76 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah ile kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için 6-7 Temmuz'da çalışma yapıldı.

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