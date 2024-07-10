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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:41
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah ile kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için 6-7 Temmuz'da çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 2 pompalı tüfek, 4 kartuş ve 76 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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