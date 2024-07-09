Elazığ'da kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta 8 Temmuz'da Y.T'nin D.E. tarafından başına taşla vurularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta, 8 Temmuz'da D.E. ve Y.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, D.E, Y.T'nin başına taşla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.