Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık M.C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Maktulün annesi, babası, yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık M.C, duruşmaya mahkeme salonunda katılarak savunma yapmayı talep etti.
Maktulün babası N.D. ise "M.C, Sinop'tan gelerek kasten, bilerek ve canice evladımı öldürdü." dedi.
Maktulün annesi S.D. de sanıktan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İddianamede, tutuklu sanık M.C. hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
- Olay
Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde 8 Şubat'ta özel bir hastanenin arka girişinde uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan M.C. olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.
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