Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Maktulün annesi S.D. de sanıktan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Maktulün babası N.D. ise "M.C, Sinop'tan gelerek kasten, bilerek ve canice evladımı öldürdü." dedi.

Maktulün annesi, babası, yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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