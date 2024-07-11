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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:18
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık M.C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Maktulün annesi, babası, yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanık M.C, duruşmaya mahkeme salonunda katılarak savunma yapmayı talep etti.

        Maktulün babası N.D. ise "M.C, Sinop'tan gelerek kasten, bilerek ve canice evladımı öldürdü." dedi.

        Maktulün annesi S.D. de sanıktan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        İddianamede, tutuklu sanık M.C. hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde 8 Şubat'ta özel bir hastanenin arka girişinde uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan M.C. olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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