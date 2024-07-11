Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama

        Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Alacakaya'da şirkete ait "Kef Maden İşletmesi"nde çalışan mavi yakalı personelin 1 Temmuz'da başlattığı "iş yavaşlatma/iş durdurma eylemi" ile ilgili Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım'ın 9 Temmuz'da Elazığ'a geldiği belirtildi.

        Eylem yapan personelle Kovancılar ilçesinde bulunan Ferrokrom Fabrikası'nda bir araya gelen Yıldırım'ın talepleri dinlediği, soruları yanıtladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vermiş oldukları yanıtlarında; şirketimizin bağlı bulunduğu Yıldırım Holding AŞ çatısı altında global olarak 38 bin çalışan bulunduğunu ve tüm çalışanların ücretlerine her yılın ocak ayında zam yapıldığını, ara zam şeklinde bir uygulama bulunmadığını, şirketimizin bankalarla kredili çalıştığını, personel maaş ödemelerinin kredi koşullarından birisi olması sebebiyle bankalardan promosyon alınmasının söz konusu olmadığını, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm mavi yaka personel için yılda 2 maaş ikramiye uygulamasına geçileceğini, ilk ödemenin 20 Temmuz 2024'te yapılacağını, yeni yılda ikramiye sayısının 3-4 ve daha fazla maaş ikramiye olarak arttırılabileceğini, resmi tatillerde yapılan mesailerde İş Kanunu'na uygun olarak yevmiye hesaplaması yapıldığını ifade etmişlerdir. Şirketimiz uzun yıllardır madencilik sektöründe üretim faaliyeti göstermekte olup, siyasetten uzak, yöre halkına istihdam sağlamakta, başta bulunduğu bölgeye olmak üzere tüm ülkeye katma değer yaratmayı hedeflemiştir. Kamuoyunda çıkan asılsız haberler sebebiyle açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
        1 aylık eşi uzman çavuş tarafından öldürülen Burcu'nun annesi: Olaydan 4 gü...
        1 aylık eşi uzman çavuş tarafından öldürülen Burcu'nun annesi: Olaydan 4 gü...
        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam...
        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam...
        Elazığ'da 11 gündür işçileri eylemde olan maden işletmesi geçici olarak kap...
        Elazığ'da 11 gündür işçileri eylemde olan maden işletmesi geçici olarak kap...
        Elazığ'da yaralı bulunan leylek tedavi edilecek
        Elazığ'da yaralı bulunan leylek tedavi edilecek
        Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
        Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi