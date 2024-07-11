Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.

Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.

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