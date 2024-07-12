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        Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:21
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 2 kadın yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S. ve M.M.S'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan iki kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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