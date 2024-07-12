Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı
Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 2 kadın yaralandı.
Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 2 kadın yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S. ve M.M.S'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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