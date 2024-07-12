Elazığ Barosu'ndan maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama

Elazığ Barosu, kentteki bir maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, emeklerinin karşılığını ve haklarını alabilmek için mücadele eden işçilerin anayasal haklarını kullanarak grev yapmalarının temel insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İşverenin işçilere yönelik tutumundan üzüntü ve kaygı duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu tür davranış ve ifadelerin iş barışını bozup toplumsal huzuru zedelediği bildirildi.