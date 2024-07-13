İstanbul'da edindiği iş fikriyle ürettiği bez çantaları yurt dışına da gönderiyor

İSMAİL ŞEN - İstanbul'da edindiği iş fikri ile memleketi Elazığ'da tekstil atölyesi kuran Erhan Türker, ürettiği bez alışveriş çantalarını iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Yıllarca farklı sektörlerde çalışan Türker, daha sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

İş fikri edinmek için 19 yıl önce İstanbul'a giden Türker, Kadıköy ilçesinde dinlenmek için bir bankta oturduğu sırada karşıda bez alışveriş çantası üretimi yapan atölye dikkatini çekti.

Atölye sahibi ile görüşen Türker, bez alışveriş çantası üretimine başlamaya karar verdi.

- "Başta kimse tercih etmiyordu ama şu anda siparişleri yetiştiremiyoruz"

Azimle üretime başlayan, istihdam da sağlayan Türker, ürettikleri ürünlerin yüzde 40'ını iç piyasaya yüzde 60'ını Almanya, Hollanda, Fildişi Sahili gibi ülkelere satıyor.

İstanbul'da bu alanda yaklaşık 1,5 ay eğitim gören Türker, döndüğü Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'nde çevresindeki bazı kişilerin karşı çıkmasına rağmen tekstil atölyesi kurdu.

Bu üretimi yapabilmek için baskı ve kalıp gibi konularda eğitim aldığını ifade eden Türker, atölyeyi ilk kurduğunda 2 kişilik istihdamla üretime başladıklarını söyledi.

"Atölyemize makineler geldiğinde, bu işe ilk başladığımda 'Yapacak başka bir iş bulamadın mı, bu iş tutmaz.' dediler. Yıllar önce bana gülenler günü geldi yanımda çalıştılar." diyen Türker, bu işe inandığını, azimle üretimi sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa ülkelerinde bez alışveriş çantası kullanımının daha yaygın olduğunu dile getiren Türker, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasıyla ülkede de bez çantalara ilginin arttığını belirtti.