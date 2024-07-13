Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramalarda, 67,71 gram metamfetamin, 2,52 gram esrar, 0,93 gram kokain, 28 sentetik ecza, 20 uyarıcı nitelikte hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

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