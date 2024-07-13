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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:21
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımına ilişkin sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 67,71 gram metamfetamin, 2,52 gram esrar, 0,93 gram kokain, 28 sentetik ecza, 20 uyarıcı nitelikte hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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