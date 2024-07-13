Elazığ'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Bingöl kara yolu Yarımca köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAE 948 plakalı otomobil ile 07 BRF 106 plakalı kamyon çarpıştı.

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