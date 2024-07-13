Elazığ'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolu Yarımca köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAE 948 plakalı otomobil ile 07 BRF 106 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldaki bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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