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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, iş bırakma eylemi yapan maden işçilerini ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yapan işçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:23
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, iş bırakma eylemi yapan maden işçilerini ziyaret etti
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yapan işçileri ziyaret etti.

        Keleş beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile iş bırakma eylemi yapan ve şirketin Kovancılar ilçesindeki ferrokrom tesisleri önünde bekleyişini sürdüren işçilerle bir araya geldi. Keleş ve Yıldırım, işçilerle görüştü, talepleri dinledi.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Keleş, işçilerin haklı taleplerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

        İstişare ve diyalog kapılarının açık tutulması halinde bu sorunun çözüleceğine inandığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

        "Söylemlerimizde sıkıntılar olabilir, artık bunları bir kenara bırakmak lazım ve işçi kardeşlerimizle onların haklı taleplerini yerine getirebilmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmek zorunda. İnsanlarımız yıllardır buraya emek veriyor. Sermaye sahipleri için de aynı şeyi söylüyoruz. Ama diyaloğu açık tutarak bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Bundan sonra da hem ilimizde hem de Ankara'da bu işin takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm siyasi partilerden arkadaşlarımız, siyasilerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor ve bu hassasiyet içerisinde bu sorunumuzu da en kısa süre içerisinde çözeceğimize inancım tamdır."

        Yıldırım ise işçilerin iş bırakma eyleminin ilk günden itibaren takipçisi olduklarını, sorunun çözümü noktasında gerekli bütün girişimleri bugüne kadar yaptıklarını anlattı.

        İşçilerin haklı taleplerinin gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen ne varsa bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

        "Bunu yaparken de mutlaka sağduyu ve iletişim dilini elden bırakmamayı ve huzur ortamının bozulmamasını da çok önemsiyoruz. İşçi kardeşlerimizin haklı taleplerinin sermaye sahipleriyle görüşülüp makul bir seviyede çözülmesi anlamındaki diyaloglarımıza devam ediyoruz. Özellikle de vekillerim Ankara'da bu işin üst düzeyde takipçileri. Biz de yerelde bu takipçiliğe devam edeceğiz. Burada emek davası vardır, bunun yanında yer aldığımızı bir kez daha göstermek ve anlatmak için buradayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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