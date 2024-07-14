Elazığ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

H.K'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başilatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.20 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki eski öğretmenevi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K. tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

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