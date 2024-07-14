Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Recep S'nin kullandığı 51 ES 058 plakalı otomobil, Sivrice-Gözeli yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler Recep S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.