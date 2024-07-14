Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Sürek köyü mevkisinde, Diyarbakır - Malatya seferini yapan 5323 sayılı yük treni, bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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