15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü'ne Türk bayrağı ve pankart asıldı.
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü'ne Türk bayrağı ve pankart asıldı.
Keban Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma programları gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Fırat Köprüsü'ne Türk bayrağı ile "Şehitlerimize rahmet olsun, birliğimiz daim olsun" ve "Bu bayrak inmez, vatan bölünmez" yazılı pankartlar asıldı.
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