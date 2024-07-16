Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 450 gram taş kokain, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullananlara ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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