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        Park halindeyken hareket eden otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşmesi kamerada

        Elazığ'da park halindeyken hareket eden otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:45
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        Park halindeyken hareket eden otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşmesi kamerada
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        Elazığ'da park halindeyken hareket eden otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Elazığ Pertek feribot iskelesinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 ADT 652 plakalı otomobil park halindeyken aniden hareket ederek Keban Baraj Gölü'ne düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobil, halat yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Otomobilin baraj gölüne düşme anı bir feribotun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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