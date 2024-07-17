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        Elazığ'da bir araçta endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi

        Elazığ'da bir araçta yapılan aramada, endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:17
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        Elazığ'da bir araçta endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi
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        Elazığ'da bir araçta yapılan aramada, endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, farklı boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ile kelebek yakalamada kullanılan 9 file ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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