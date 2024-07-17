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        Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:34
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        Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Güney Çevre Yolu mevkisinde bir inşaatta çalışan Mehmet Emin D, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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