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        Elazığ'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:13
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        Elazığ'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de Döner Sokak’ta 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ağır hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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