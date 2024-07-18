Elazığ'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Döner Sokak’ta 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ağır hasar gördü.
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