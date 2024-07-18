Elazığ'da otobüse kurşun isabet etmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 fişek ve 8 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Temmuz'da Çarşı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda silahla havaya ateş edilmesi sonucu kurşunlardan birinin Elazığ Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse isabet etmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

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