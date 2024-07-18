Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum'a, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve bazı kurumların temsilcileri eşlik etti.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, örnek daireleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

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