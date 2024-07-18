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        Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:25
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        Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı koordinesinde Aksaray ve Gümüş Kavak mahallelerinde inşası süren konutları gezdi.

        Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, örnek daireleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Bakan Kurum'a, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve bazı kurumların temsilcileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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