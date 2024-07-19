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        Keban'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:25
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        Keban'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında yer alan mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan test sonucu sağlık durumu müsait olan vatandaşlar kan bağışı yapıyor.

        Merkezde görevli doktor Mansur Alvard, "Dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki; en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.

        Kampanyanın ilçede bugün 17.00'ye kadar süreceği belirtildi.

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