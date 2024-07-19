Keban'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Nimri Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte dua edildi, sanatçılar Aygün Çam Ertan Metin, Abbas Ertürk tarafından "Kerbala" konulu deyiş seslendirildi, şairler Ahmet Demir ve Fevzi Özdemir de şiir dinletisi sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.