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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı açıldı

        Elazığ'da dalgıçlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:35
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı açıldı
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        Elazığ'da dalgıçlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

        Keban ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığınca "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, jandarma ekipleri ve Doğu Su Doğa Sporları Kulübü üyeleri Keban Baraj Gölü'nde su altında ve su üstünde Türk ve KKTC bayrağı açtı.

        Dalış yapan ekipler, su altında "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" yazılı pankart da açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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