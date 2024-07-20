Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı açıldı

Etkinlikte, jandarma ekipleri ve Doğu Su Doğa Sporları Kulübü üyeleri Keban Baraj Gölü'nde su altında ve su üstünde Türk ve KKTC bayrağı açtı.

Elazığ'da dalgıçlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaparak su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

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