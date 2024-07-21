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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:52
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        M.B.S'nin (18) kullandığı 23 HS 634 plakalı otomobil, Baskil hayvan pazarı mevkisinde Ö.Ş'nin (36) kullandığı 23 AU 131 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ş. (80), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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