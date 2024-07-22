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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 48 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:08
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 48 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        3-21 Temmuz'da gerçekleştirilen çalışmada haklarında hapis cezası bulunan 48 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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