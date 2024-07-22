Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi

Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 21 fişek, 33 dolu kartuş, 14 uyuşturucu nitelikte hap ve kesici alet ele geçirildi, aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İcadiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

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