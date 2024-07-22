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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi

        Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:49
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi
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        Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İcadiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 21 fişek, 33 dolu kartuş, 14 uyuşturucu nitelikte hap ve kesici alet ele geçirildi, aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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