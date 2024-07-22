Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İ.K'nin kullandığı 23 HE 845 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen G.Z'nin idaresindeki 38 HZ 123 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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