Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.K'nin kullandığı 23 HE 845 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen G.Z'nin idaresindeki 38 HZ 123 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi
        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 48 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 48 hükümlü yakalandı
        Elazığ Valisi Hatipoğu'ndan İl Özel İdaresinin kepçesini temizleyen vatanda...
        Elazığ Valisi Hatipoğu'ndan İl Özel İdaresinin kepçesini temizleyen vatanda...
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Hazar Gölü, bunaltan sıcaklarda Doğu'daki tatilcilerin adresi oldu
        Hazar Gölü, bunaltan sıcaklarda Doğu'daki tatilcilerin adresi oldu
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı...
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı...