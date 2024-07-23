Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi ve çevresi FPV dronla görüntülendi.

Milattan önce 3. yüzyılda yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi, Roma, Bizans, Sasani, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındırıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harput Mahallesi'nde bulunan, Urartular tarafından doğal bir kaya üzerine inşa edilen tarihi kale, surlarla korunaklı ve yüksek bir mimariye sahip.

İç kale ve dış surlar olmak üzere iki bölümden oluşan Harput Kalesi yürütülen arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutuyor. Bölgeye hakim noktada bulunan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları 2005 yılından bu yana kademeli olarak devam ediyor. Kalenin Sarayönü olarak adlandırılan bölümünde Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve ekibi tarafından geçen yıl yürütülen kazı çalışmalarında dönemin kale yöneticileri ve devlet adamları için yemek ve ekmek pişirilen mutfak bölümü bulundu.