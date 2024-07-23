Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Okçular Köyü mevkisinde, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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