Keban'da Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz göreve başladı

2024 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Keban'a atanan ve görevine başlayan Akdeniz, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, 2020 yılında ilk görev yeri olan Sivas'a savcı olarak atandığını söyledi.

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