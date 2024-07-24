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        Keban'da Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz göreve başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:26
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        Keban'da Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz göreve başladı
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        Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, görevine başladı.

        2024 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Keban'a atanan ve görevine başlayan Akdeniz, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, 2020 yılında ilk görev yeri olan Sivas'a savcı olarak atandığını söyledi.

        Akdeniz, Keban'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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