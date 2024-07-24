Elazığ'da 112 kök Hint keneviri ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ü'nün kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 112 kök Hint keneviri buldu, M.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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