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        Elazığ'da 112 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:49
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        Elazığ'da 112 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ü'nün kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmada 112 kök Hint keneviri buldu, M.Ü. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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