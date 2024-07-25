Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu kişilerden 15,24 gram sentetik uyarıcı, 6 gram esrar, 239 sentetik ecza hapı, 23 uyuşturucu nitelikli hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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