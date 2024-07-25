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        Keban Kaymakamı Atalık, deprem konutlarıyla ilgili inceleme yaptı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede yapımı süren konutlarla ilgili inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:50
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        Keban Kaymakamı Atalık, deprem konutlarıyla ilgili inceleme yaptı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede yapımı süren konutlarla ilgili inceleme yaptı.

        Kaymakam Atalık, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri zarar gören 66 vatandaş için Değirmenbaşı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam eden konutları inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Atalık'a, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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