Keban Kaymakamı Atalık, deprem konutlarıyla ilgili inceleme yaptı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede yapımı süren konutlarla ilgili inceleme yaptı.

Kaymakam Atalık, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri zarar gören 66 vatandaş için Değirmenbaşı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam eden konutları inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atalık'a, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş da eşlik etti.