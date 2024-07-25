Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu kişilerden biri açılan ateş sonucu, diğeri de çıkan arbedede yaralandı.

Ulukent Mahallesi'ndeki sitede kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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