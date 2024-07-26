Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaydaçıra Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil park halindeki araçlara çarptı.

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