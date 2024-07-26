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        Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:53
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        Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çaydaçıra Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil park halindeki araçlara çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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