Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çaydaçıra Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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