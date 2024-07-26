Elazığ İl Özel İdaresi tarafındah Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Açıklamada, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

Hazar Gölü'nün temiz kalması amacıyla sahil şeridinde 5 kilometrelik bir alanda 30 kişilik bir ekiple kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hazar Gölü kıyısında temizlik çalışması sürüyor.

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