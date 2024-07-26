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        Elazığ İl Özel İdaresi tarafındah Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı

        Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:29
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        Elazığ İl Özel İdaresi tarafındah Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı
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        Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hazar Gölü kıyısında temizlik çalışması sürüyor.

        Hazar Gölü'nün temiz kalması amacıyla sahil şeridinde 5 kilometrelik bir alanda 30 kişilik bir ekiple kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Toplanan, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıklarının yer aldığı 15 ton çöp katı atık depolama tesislerine gönderildi.

        Açıklamada, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

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