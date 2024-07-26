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        Ağın'da aşure etkinliği düzenledi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:40
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        Ağın'da aşure etkinliği düzenledi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Ağın Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, aşure etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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