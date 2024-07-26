Ağın'da aşure etkinliği düzenledi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirdi.
Ağın Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, aşure etkinliğine katılanlara teşekkür etti.
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