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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:42
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        İ.A'nın kullandığı 23 ABT 211 plakalı otomobil, Sakabaşı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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