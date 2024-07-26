Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İ.A'nın kullandığı 23 ABT 211 plakalı otomobil, Sakabaşı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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