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        Elazığ'da bir kişi tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı

        Elazığ'da tartıştığı kız kardeşini silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:56
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        Elazığ'da bir kişi tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı
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        Elazığ'da tartıştığı kız kardeşini silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

        Rüstempaşa Mahallesi’nde M.D. ile kız kardeşi E.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından M.D, kız kardeşi E.G'yi silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.G, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı M.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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