Elazığ'da bir kişi tartıştığı kız kardeşini silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi’nde M.D. ile kız kardeşi E.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

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