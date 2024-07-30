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        Elazığ'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 21:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:27
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        Elazığ'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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