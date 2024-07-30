Elazığ'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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