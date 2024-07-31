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        Keban'da köy yollarında bakım ve onarım çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesinin Bademli köyü merkezi ile Sağdıçlar köyü grup yollarında sıcak asfalt ile bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:36
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        Keban'da köy yollarında bakım ve onarım çalışması
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        Elazığ'ın Keban ilçesinin Bademli köyü merkezi ile Sağdıçlar köyü grup yollarında sıcak asfalt ile bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Bademli köyü merkezi ile Sağdıçlar köyü grup yollarında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Atalık, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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