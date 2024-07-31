Heniyye'nin suikasta uğraması

Elazığ'ın Keban ilçesinde de Heniyye için tüm camilerde sela okundu.

Suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Elazığ'ın Keban ilçesinde de sela okundu.

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