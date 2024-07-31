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        Heniyye'nin suikasta uğraması

        Suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Elazığ'ın Keban ilçesinde de sela okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:14
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        Heniyye'nin suikasta uğraması
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        Suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Elazığ'ın Keban ilçesinde de sela okundu.

        Solhan'daki Ulu Cami'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Elazığ'ın Keban ilçesinde de Heniyye için tüm camilerde sela okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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