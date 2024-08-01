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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:42
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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