Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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