Keban Kaymakamı Atalık köylere ziyarette bulundu

Kaymakamı Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş da eşlik etti.

Kaymakam Atalık, Altıyaka, Altınkürek, Akgömlek ve Beydeğirmeni köylerini ziyaret etti, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti.

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