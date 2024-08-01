Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Elazığ'da sergi açtı

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Elazığ'da sergi açtı.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, 18 yaşındaki kızı Şüheda ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi.

Saldırıları protesto etmek ve bu zulmü göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren baba-kız, 13 Temmuz'da Gebze'de açtıkları ilk serginin ardından Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da da resimlerini sergiledi.

Baba-kızın bir durağı da Elazığ oldu.

Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel ile kızı Şüheda, Elazığ'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açtı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, resim ve diğer görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da meydanda kurulan masalarda resim çizdi.

Eyüp Güzel, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan zulme yönelik farkındalık oluşturmak için yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm bölgelerini gezdiklerini ifade eden Güzel, "Kudüs ve Gazze ile ilgili resimleri sergiliyoruz. Sergimiz 35 resimden oluşuyor. Gazze'de yaşanan soykırıma resimler yoluyla dikkati çekmek amacıyla böyle bir farkındalık çalışması yapıyoruz." dedi.