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        Elazığ'da çocuklar Gazze'de ölen akranlarına dikkati çekmek için yürüdü

        Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:35
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        Elazığ'da çocuklar Gazze'de ölen akranlarına dikkati çekmek için yürüdü
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        Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

        El-Aksa Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Çocuklar, taşıdıkları dövizlerle İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Grup adına konuşan çocuklardan Talha Hacıbekiroğlu, İsrail'in devam eden saldırıları sonucu binlerce çocuğun öldüğünü belirterek, bundan duydukları üzüntüyü ifade etti.

        Daha sonra İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şiirler okuyan çocuklar, Filistin'e özgü dans figürleri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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