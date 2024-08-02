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        Keban'da 40 camide Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki camilerde, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:19
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        Keban'da 40 camide Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Elazığ'ın Keban ilçesindeki camilerde, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisinde bir araya gelen vatandaşlar cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

        İmam Mehmet Özdemir Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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