Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik 3 Ağustos 2019'da düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

        Daha sonra İmam Rabbani Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

        Programa, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ve kurum temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Keban'da 40 camide Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Keban'da 40 camide Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Elazığ'da çocuklar Gazze'de ölen akranlarına dikkati çekmek için yürüdü
        Elazığ'da çocuklar Gazze'de ölen akranlarına dikkati çekmek için yürüdü
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Elaz...
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Elaz...
        Keban Kaymakamı Atalık köylere ziyarette bulundu
        Keban Kaymakamı Atalık köylere ziyarette bulundu
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)
        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)