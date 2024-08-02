Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı

Daha sonra İmam Rabbani Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik 3 Ağustos 2019'da düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

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